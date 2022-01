Die Wiener Börse hat sich am Montagvormittag mit leichten Verlusten gezeigt. Gegen 9.50 Uhr stand der ATX mit einem Minus von 0,15 Prozent bei 3.855,30 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,11 Prozent auf 1.932,86 Einheiten. An den europäischen Leitbörsen herrschte zum Auftakt in das neue Handelsjahr hingegen gute Stimmung.Auch wenn es zum Start nach oben geht an den Börsen, sind Marktexperten ...

