Noch ist es im Jahr 2022 ruhig beim Bitcoin. Doch einiges spricht dafür, dass der Kurs bald aufwacht. Cointelegraph verweist darauf, dass der Bitcoin in den letzten vier Jahren in der ersten Woche des Jahres jeweils zwischen 7 und 36 Prozent zugelegt hat - seit 2018 war jeder Jahresstart positiv. Auch Experten wie Raoul Pal glauben, dass der Sell-off vorbei ist und nun viel neue Nachfrage in den Markt kommt.Nigel Green wird zitiert: "Panik-Verkäufer haben ihre Krypowährungen Ende 2021 quasi an reiche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...