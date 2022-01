Mainz (ots) -Freitag, 7. Januar 2022, 11.40 UhrErstausstrahlungLudwig Reichstein (44) und die Brüder Markus (33) und Johannes Eickert (31) leben mit einer Autismus-Spektrum-Störung. Nicht nur ihre Beeinträchtigung verbindet sie, sondern auch ihre Liebe zum Land. 3sat zeigt "Einfach Mensch! - Mein Leben auf dem Land" von Iris Toussaint und Carolin Hillner am Freitag, 7. Januar 2022, 11.40 Uhr, in Erstausstrahlung.Markus und Johannes möchten in ein Dorf nach Bayern ziehen. Der Lärm, die weiten Wege und die Anonymität der Großstadt belasten sie. Auf dem Land hoffen beide mehr Ruhe zu finden. Ludwig Reichstein hat mit dem Landleben bereits gute Erfahrungen: Seit mehr als 16 Jahren lebt er fernab der Stadt. Die fehlende Infrastruktur ist für ihn zwar ärgerlich, aber die ruhige Lebensart gibt ihm Kraft. Hier kann er in seinem Tempo den Alltag begehen und selbstbestimmt leben.Ansprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF/Kommunikation, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/einfachmensch3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/5112225