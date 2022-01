31. Dezember 2021, Vancouver, B.C. - Gold Terra Resource Corp. (TSX-V: YGT; Frankfurt: TX0; OTC Pink: YGTFF) ("Gold Terra" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/gold-terra-resource-corp/ ) gibt die Gewährung von Incentive-Aktienoptionen im Rahmen des Aktienoptionsplans des Unternehmens an seine Direktoren, Mitarbeiter und Berater bekannt, mit denen bis zu insgesamt 993.750 eigene Aktien erworben werden können. Die Optionen können über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von $ 0,26 pro Aktie ausgeübt werden und unterliegen den Bestimmungen der TSX Venture Exchange und des Aktienoptionsplans des Unternehmens, der eine Sperrfrist von 25 % der Optionen ab sechs Monaten nach der Ausgabe und 25 % Zuteilung alle sechs Monate danach vorsieht.

Bevorstehendes Campbell-Shear Bohrprogramm 2022:

Das Bohrprogramm 2021 wurde am 18. Dezember abgeschlossen und umfasste insgesamt 26 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 12.687 Metern, die Campbell-Shear auf einer Streichlänge von 3 Kilometern unmittelbar südlich der ehemaligen Mine Con (1938-2003) anvisierten. Die Bohrungen erfolgten zwischen der Oberfläche und etwa 400 Meter unterhalb der Oberfläche, wobei in der Yellorex-Zone hervorragende Ergebnisse erzielt wurden. Das Scherungsziel Campbell und die Goldmineralisierung wurden in allen Bohrlöchern des Programms 2021 durchteuft, was die Kontinuität der Struktur veranschaulicht und eine typische Goldzonierung identifiziert, die der Goldmineralisierung der ehemaligen Mine Con ähnelt.

Die Ergebnisse der letzten fünf Bohrlöcher, GTCM21-022 bis 026, stehen noch aus.

Die Bohrungen werden voraussichtlich am bzw. um den 10. Januar 2022 mit einer Bohrung, die Tiefen bis zu 1.500 Metern erreichen kann, wieder aufgenommen, gefolgt von einer zweiten Bohrung um den 20. Januar. Das Unternehmen beabsichtigt, im Jahr 2022, vorbehaltlich des Erfolgs und der anschließenden Finanzierung, etwa 40.000 Meter zu bohren. Der Kassenbestand des Unternehmens belief sich Ende November auf 2,6 Millionen C$.

Im November 2021 schloss das Unternehmen eine endgültige Optionsvereinbarung mit Newmont Canada FN Holdings ULC und Miramar Northern Mining Ltd. ("MNML"), beides hundertprozentige Tochtergesellschaften der Newmont Corporation, zum Erwerb von 100 % der ehemals hochgradigen Goldmine Con von MNML, die entlang der Campbell-Shear-Struktur mehr als 6,1 Moz produzierte (Pressemitteilung vom 22. November 2021). Das Bohrprogramm 2022 wird Gold Terra in die Lage versetzen, 100 % des Geländes südlich der bestehenden unterirdischen Anlagen zu erkunden, die Scherstruktur Campbell in größerer Tiefe in der Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung zu erproben und Gebiete zu erkunden, die noch nie zuvor erprobt wurden und ein ausgezeichnetes Potenzial für zusätzliche Unzen aufweisen, ähnlich wie im Gebiet Yellorex.

Über das Yellowknife City Goldprojekt von Gold Terra

Das YCG-Projekt umfasst 800 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der Stadt Yellowknife in den Nordwest-Territorien. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert Gold Terra eines der sechs größten hochgradigen Goldlager in Kanada. Da das YCG nicht weiter als 10 Kilometer von der Stadt Yellowknife entfernt ist, befindet es sich in der Nähe einer lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich ganzjährig befahrbarer Straßen, Flugverbindungen, Dienstleistungsunternehmen, Wasserkraft und qualifizierter Handwerker. Gold Terra konzentriert seine Bohrungen derzeit auf die ergiebige Campbell-Scherung, in der 14 Unzen Gold produziert wurden, und seit kurzem auch auf die Claims des Newmont-Optionsabkommens unmittelbar südlich der ehemals produzierenden Mine Con (1938-2003).

Das YCG liegt im produktiven Yellowknife-Grünsteingürtel und erstreckt sich über eine Streichlänge von fast 70 Kilometern entlang des mineralisierten Scherensystems, das die ehemaligen hochgradigen Goldminen Con und Giant beherbergt. Die Explorationsprogramme des Unternehmens haben erfolgreich eine aktuelle abgeleitete Mineralressource von 1,21 Mio. Unzen abgegrenzt und bedeutende Zonen mit Goldmineralisierungen sowie mehrere Ziele identifiziert, die noch getestet werden müssen. Das Ziel des Unternehmens ist es, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar ("zukunftsgerichtete Informationen"). Im Allgemeinen können diese zukunftsgerichteten Informationen durch die Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "plant", "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "Budget", "geplant", "schätzt", "prognostiziert", "beabsichtigt", "antizipiert" oder "antizipiert nicht" identifiziert werden, jedoch nicht immer, oder "glaubt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse "werden", "können", "könnten", "würden", "könnten" oder "werden ergriffen", "eintreten" oder "erreicht werden" oder die negativen Konnotationen davon.

Alle Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können zukunftsgerichtete Informationen sein. Zukunftsgerichtete Informationen beruhen zwangsläufig auf Schätzungen und Annahmen, die bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen über das Ziel des Unternehmens, Yellowknife wieder zu einem der führenden Goldabbaugebiete in Kanada zu machen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse des Unternehmens aufgrund der Faktoren, die im Abschnitt "Risikofaktoren" in der jüngsten MD&A und im Jahresinformationsformular des Unternehmens, das unter dem Unternehmensprofil auf https://sedar.com/ verfügbar ist, erörtert werden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen können.

Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen beruhen auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung zur Verfügung standen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden durch diese Warnhinweise eingeschränkt. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gemäß den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -vorschriften erforderlich.

