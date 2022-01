Die Ölpreise haben am Montagvormittag zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 11.10 Uhr 78,77 US-Dollar, was einem Plus von 1,27 Prozent entspricht. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,30 Prozent bei 76,03 US-Dollar.Die Ölpreise erholen sich damit von den Verlusten vom vergangenen Freitag. Geholfen haben dürfte die gute Anlegerstimmung an ...

Den vollständigen Artikel lesen ...