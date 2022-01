Was passiert mit der Inflation, den Aktienmärkten und der Lage mit Corona im Jahr 2022? Erleben wir in diesem Jahr eine offizielle und eine "unsichtbare" Inflation? Was aber ist eine "unsichtbare Inflation? Christian Rieck über unsichtbare Inflation Christian Rieck hat kürzlich einen Ausblick auf die Entwicklungen im Jahr 2022 gegeben - er erwartet darin eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...