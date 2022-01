Während in Euroland die Verbraucher über stark steigende Energiepreise und eine Inflationsrate über vier Prozent jammern, gerät die Inflation in der Türkei zunehmend außer Kontrolle. Im Dezember sprang die Inflationsrate dort im Jahresvergleich auf 36(!) Prozent. Die türkische Lira taumelt abwärts. In der Türkei müssen Verbraucher und Unternehmen extreme Anstiege bei den Preisen verkraften, insbesondere für Energie. Die Strompreise für private Haushalte steigen um 50 Prozent und für verbrauchsstarke ...

