Die Wiener Börse lag am Montag zu Mittag leicht in der Gewinnzone. Der heimische Leitindex ATX stand gegen 12.10 Uhr mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 3.865,50 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um 0,18 Prozent auf 1.938,42 Einheiten zu. An den europäischen Leitbörsen ist die Stimmung zum Auftakt in das neue Handelsjahr unterdessen noch positiver. So stand der DAX in Frankfurt zuletzt ...

