Aktuell haben die Bären bei Valneva (WKN: A0MVJZ) die Zügel in die Hand genommen, das Papier notiert im neuen Jahr -3,4% schwächer. Das erste Korrekturziel ist erreicht - gelingt es jetzt den Bullen, wieder Oberhand zu gewinnen? Valneva ist ein französisches Biotechunternehmen mit Hauptsitz in Saint-Herbain. Die Firma entwickelt und vermarktet Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Sie verfügt über Produktionsstätten in Österreich, Schottland und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...