Wien (www.fondscheck.de) - Der Finanzvertrieb Plansecur hat das vergangene Geschäftsjahr nach eigenen Angaben erfolgreich abgeschlossen, so die Experten von "FONDS professionell".In dem Zeitraum vom 1. Juli 2020 bis 30. Juni 2021 sei das betreute Depotvolumen auf 1,24 Milliarden Euro gewachsen, nachdem bis Mitte 2020 bereits die Marke von einer Milliarde Euro überschritten worden sei. Bei den gesamten Provisionserlösen habe das Kasseler Unternehmen in dem Geschäftsjahr daher um 5,9 Prozent auf 27 Millionen Euro zugelegt. Der Grund für diese Entwicklung seien laut Plansecur-Geschäftsführer Johannes Sczepan sehr enge und in der Regel langjährige Kundenbeziehungen, die die Berater in der Krise häufig auch zu Lebensberatern gemacht hätten. ...

