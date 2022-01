Zeekr und Waymo arbeiten gemeinsam an einem rein elektrischen und vollautonomen Ride-Hailing-Fahrzeug. Dabei soll es sich um einen E-Minivan handeln, der vorrangig in den USA eingesetzt werden soll. Wie die Geely-Marke und das Tochterunternehmen der Google-Dachgesellschaft Alphabet für die Entwicklung autonomer Fahrzeuge mitteilen, wird das E-Auto im Stile eines Minivans für den Einsatz in der autonomen ...

