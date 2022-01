Markus Koch über das Wichtigste zum Jahresauftakt an der Wall Street: Tesla steigt nach Vorlage der Absatzzahlen am Sonntag - aber wichtiger ist wohl, dass zu Jahresbeginn institutionelle Investoren neu erhaltene Gelder anlegen müssen. Daher sind die ersten fünf Handelstage eines Jahres meist positiv. In dieser Woche kommen aber noch wichtige Daten: der ISM Index, ...

