Nach starken Verkaufszahlen für das vierte Quartal kennt die Aktie von Tesla am Montag kein Halten. Im vorbörslichen Handel gewinnt der Titel sieben Prozent auf 1.130 Dollar. Vom Rekordhoch bei 1.243 Dollar ist Tesla nicht mehr weit entfernt. AKTIONÄR-plus-Leser liegen weit im Plus - und handeln jetzt so.

Den vollständigen Artikel lesen ...