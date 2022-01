Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiterhin mit leichten Aufschlägen tendiert. Der ATX stand gegen 14.30 Uhr mit einem Plus von 0,13 Prozent bei 3.866,28 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime legte um leichte 0,21 Prozent auf 1.939,10 Einheiten zu. Kursabgaben bei einigen schwergewichteten Titeln verhinderten deutlichere Zugewinne am Wiener Aktienmarkt.Die Marktstimmung in Europa zeigt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...