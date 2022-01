Kohler, Wis. (ots/PRNewswire) -Kohler, die weltbekannte Marke, stellt auf der CES 2022 acht neue Produkte für das intelligente Zuhause vor, die das Wohlbefinden steigern den Menschen Entspannung bringen sollen, darunter:Erleben Sie hier die interaktive Multichannel-Pressemitteilung: https://www.multivu.com/players/English/8991951-kohler-new-smart-home-products-ces-2022/Die PerfectFill-Wannentechnologie besteht aus einem intelligenten Abfluss, einer digitalen Steuerung bzw. Steuerung über ein App und einem Wannenfüller. Mit einem einfachen Sprachbefehl oder über die KOHLER Konnect App stellt Perfect Fill die gewünschte Temperatur und Wassertiefe ein, so dass Sie keine Zeit damit verlieren, den Füllvorgang der Wanne zu überwachen. PerfectFill wurde bisher als Konzepttechnologie vorgestellt und wird ab Mai 2022 im Handel erhältlich sein.Die digitalen Ventile Anthem Valves and Controls - können zur Kontrolle über mehrere Ausläufe eingesetzt werden, lassen sich in die KOHLER Konnect App integrieren und können mit Sprachassistenten gekoppelt werden. Sie bieten den einzigartigen Komfort einer unabhängigen Temperatur- und Durchflusseinstellung an jedem Auslauf. In Kombination mit den immersiven Strahlen der Statement-Duschköpfe, Handbrausen, Regenduschköpfe und Körperbrausen wertet Anthem die Dusche durch innovative Technologie und Technik auf.Purist Suspend - Küchenarmatur für die Deckenmontage mit einem fernbedienbaren Bedienpuck, der Aktivierung, Temperatur und Lautstärke steuert, und einem vollständig verstellbaren Schlauch mit 180-Grad-Drehung.Die berührungslose Badezimmerarmatur für Privathaushalte - eine neue Kategorie für Kohler. Diese Armaturen funktionieren mit einer einfachen Handbewegung, ermöglichen die Regelung der Temperatur und sind batteriebetrieben, sodass die technische Nachrüstung leicht vonstattengeht.Kohler Power Reserve - ein modulares Energiespeichersystem für zu Hause, das in Verbindung mit Solarenergiesystemen Hausbesitzern unabhängig von Wetter, Tageszeit oder Netzstatus Zugang zu Solarenergie verschafft.Robern IQ Digital Lock Box - ein intelligentes Sicherheitskabinett, in dem Wertsachen, Medikamente und persönliche Gegenstände sicher und kompakt geschützt werden können. Das digitale Sicherheitskabinett ist über ein Touchpad-Bedienfeld oder eine App bedienbar. Durch den geschützten Zugang per Passwort stellen Sie sicher, dass Ihre Wertgegenstände geschützt sind.Zu den weiteren Produktneuheiten für 2022 gehören Stillness Bath, ein multisensorisches Badeerlebnis, das von japanischen Waldbädern inspiriert ist, und H2Wise powered by Phyn, ein intelligenter Wassermonitor, der Lecks erkennt und den Wasserverbrauch im Haushalt überwacht.Sehen Sie sich die Pressemappe von KOHLER CES an.Informationen zu Kohler Co.Kohler Co. wurde 1873 gegründet und ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Design, Innovation und Herstellung von Küchen- und Badprodukten, luxuriösen Schränken, Fliesen und Beleuchtung, Motoren, Generatoren und sauberen Energielösungen sowie Eigentümer/Betreiber von zwei Fünf-Sterne-Hotels und Golf-Resorts in Kohler, Wisconsin, und St. Andrews, Schottland.Victoria.valdezhafenstein@kohler.comJillian.rosone@kohler.comKontakt:Vicki HafensteinVictoria.valdezhafenstein@kohler.comJillian RosoneJillian.rosone@kohler.comLogo - http://mma.prnewswire.com/media/619434/Kohler_Logo.jpgOriginal-Content von: Kohler Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66447/5112804