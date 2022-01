Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!Samstag, 8. Januar 2022, 5.30 UhrClub der magischen DingeSpurlos verschwundenKyra gelingt es mittlerweile gut, ihr Leben zwischen magischer Welt und normalem Alltag auszubalancieren. Doch dann wird sie mit unerwarteten Ereignissen konfrontiert.Bei einer Übernachtung in Lilys Haus wird Kyra plötzlich aus dem Bett gerissen und in ein Lagerhaus in Bangkok verfrachtet. Dort trifft sie Darra, und beide müssen vor mysteriösen Elfen und Feen fliehen, die sie beschuldigen, gemeine Diebe zu sein.Der Club hatte versucht, herauszufinden, warum ein gemalter Frosch auf einem Kunstprojekt der Gemeinde immer dann lebendig wird, wenn ein Passant vorübergeht. Sie wollten wissen, wer das magische Graffiti gemalt hat. Doch dann verschwindet Kyra mitten in der Nacht spurlos, und Lily und Imogen wissen nicht, wo sie anfangen sollen, zu suchen.Schnell wird klar, dass hier magische Kräfte am Werk sind. Der Club macht sich auf, hinter deren Geheimnis zu kommen, und entdeckt eine Verbindung zu einem alten, jahrhundertelang verschwundenen Tempel. Nur dort können die finsteren Kräfte gestoppt werden. Eine abenteuerliche Suche beginnt.Damit kehrt in Kyras Leben wieder einmal Unruhe ein. In der ersten Staffel war die 16-Jährige durch die Berührung eines magischen Buches zu einem Dreiling geworden, einem Wesen zwischen Mensch, Fee und Elfe. Plötzlich konnte sie Dinge sehen, die vorher für sie unsichtbar waren. Und sie entdeckte, wie viele Feen und Elfen unerkannt in der Menschenwelt leben. Mit einigen von ihnen hat sie Freundschaft geschlossen und den "Club der magischen Dinge" gegründet, der sich seitdem für das friedliche Zusammenleben von Menschen und magischen Wesen einsetzt.Die 20 Folgen der zweiten Staffel "Club der magischen Dinge" werden samstags ab 5.30 Uhr in Doppelfolgen ausgestrahlt.Die komplette erste Staffel ist auf den Kinderseiten der ZDFmediathek und in der ZDFtivi-App verfügbar.Pressekontakt:ZDF/KommunikationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5112843