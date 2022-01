Der Goldpreis fällt seit 14 Uhr von 1.822 Dollar auf aktuell 1.806 Dollar. Eindeutig kann man diese Kursrückgang zurückführen auf die negative Korrelation zur Rendite für US-Staatsanleihen. Im folgenden Chart sehen wir seit Silvester in blau in den Goldpreis, und in orange die zehnjährige US-Anleiherendite. Sie steigt zeitgleich nämlich von 1,53 Prozent auf 1,59 Prozent. ...

