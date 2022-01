Kursverluste und Kursgewinn halten sich beim S&P 500 aktuell in etwa die Waage. Der Auswahlindex gewinnt 24 Punkte. Zur Stunde sind die Anleger an der Börse offenbar unschlüssig hinsichtlich der weiteren Kursrichtung. Der S&P 500 lag mit einem geringen Plus von 0,04 Prozent zwischenzeitlich leicht in der Gewinnzone.

Den vollständigen Artikel lesen ...