Das Themendepot Edelmetalle bewegte sich in der in der abgelaufenen Handelswoche kaum, da die überwiegend positiven Wertänderungen auf Einzeltitelebene von einem deutlich schwächeren südafrikanischen Rand aufgezehrt wurden. Der US-Dollar und der Schweizer Franken bewegten sich dagegen kaum. Die Aktienmärkte zeigten sich insgesamt freundlich, die Edelmetalle divergierten dagegen. So konnten Gold und Silber zulegen, während Platin und insbesondere Palladium zur Schwäche neigten. Am deutlichsten legten in der Berichtswoche die Aktien von Newmont und ...

