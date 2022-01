EQS-Ad-hoc: Burkhalter Holding AG / Schlagwort(e): Ankauf

Burkhalter Gruppe vollzieht Kauf der Elektrohüs AG



03.01.2022 / 17:41 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die Burkhalter Gruppe schliesst den Erwerb der Elektrohüs AG im Wallis ab. Am 29. November 2021 unterzeichnete sie den Kaufvertrag, der mit heutigem Datum vollzogen wird. Die Burkhalter Gruppe, führende Anbieterin von Elektrotechnik-Dienstleistungen am Bauwerk, hat am 29. November 2021 mit Unterzeichnung des Kaufvertrags den Kauf der Elektrohüs AG im Wallis bekanntgegeben. Der Vollzug der Transaktion konnte mit heutigem Datum abgeschlossen werden. Die Elektrohüs AG wurde per 1. Januar 2022 mit der bereits zur Burkhalter Gruppe gehörenden und in Brig ansässigen TZ Stromag zusammengeführt und heisst neu Elektrohüs, eine Zweigniederlassung der TZ Stromag. Das Unternehmen beschäftigt 25 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von ca. 3 Mio. CHF. Alle Mitarbeitenden wurden übernommen und die Standorte in Susten, Steg und Wiler bleiben erhalten. Fernando Ambord wird den Standort in Susten und Thomas Krummenacher wird die Standorte in Steg und Wiler leiten. Medienmitteilung als PDF hier herunterladen Weitere Auskünfte:

Burkhalter Holding AG

Elisabeth Dorigatti, Verantwortliche Kommunikation und Investor Relations

+41 44 439 36 33

e.dorigatti@burkhalter.ch

www.burkhalter.ch

Ende der Ad-hoc-Mitteilung