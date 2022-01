An der Wiener Börse gab es am ersten Handelstag des Jahres 2022 Kursgewinne. Der heimische Leitindex ATX schloss am Montag mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 3.865,31 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime ging mit Aufschlägen von 0,21 Prozent bei 1.938,97 Einheiten aus dem Handel.Dem ATX gelingt damit ein positiver Start ins neue Handelsjahr. Das Jahr 2021 wiederum hatte der Wiener Leitindex ...

