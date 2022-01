Tagesausblick für 04.01.: DAX steigt über 16.000 Punkte. Airbus und Airlines gefragt!

Richard Pfadenhauer,

Zunächst einmal wünscht ich Ihnen im Namen des gesamten Onemarkets- und Blog-Teams ein gutes und gesundes neues Jahr. Gut war der Auftakt ins neue Jahr für die Mehrheit der Aktien und Aktienindizes. Der DAX übersprang die Marke von 16.000 Punkte und der EuroStoxx50 knackte die Hürde bei 4.300 Punkten. Der französische CAC40 markierte gar ein neues Allzeithoch. Zwar bleiben auch im neuen Jahr die alten Unsicherheitsfaktoren rund um das Corona-Virus und Lieferkettenprobleme erhalten. Die Stimmung war zunächst dennoch gut.

Staatsanleihen standen hingegen mehrheitlich unter Druck. Der gute Auftakt an den Aktienmärkten sorgte dafür, dass als sicher geltende Staatspapiere weniger gefragt waren. So legten die Renditen 10jähriger amerikanischer und europäischer Staatsanleihen um bis zu acht Basispunkte zu. Die Entwicklungen an den Rentenmärkten belasteten vor allem die Edelmetalle. Der Goldpreis verlor mehr als ein Prozent auf 1.800 US-Dollar und der Silberpreis fiel unter 23 US-Dollar pro Feinunze. Der Ölpreis präsentierte sich hingegen im Vorfeld des bevorstehenden OPEC+-Treffens wenig verändert.

Unternehmen im Fokus

Airbus hat Meldungen auf Bloomberg zufolge 2021 über 600 Flugzeuge ausgeliefert und damit das gesetzte Ziel übertroffen. Die Aktie setzte heute den Höhenflug fort. Delivery Hero plant die Übernahme der Mehrheit am spanischen Lieferdienst Glovo. Die Spanier liefern nach eigenen Angaben in mehr als 1.300 Städten in Europa, Zentralasien und Afrika Restaurantbestellungen und Waren des täglichen Bedarfs aus. Die Aktie legte zwar zu. Scheiterte allerdings an der Widerstandsmarke bei EUR 100,20. Die Aktien von Deutsche Lufthansa und Fraport profitierten von positiven Analystenkommentaren. Evotec erhält verschiedenen Meldungen zufolge 7,5 Millionen Euro für die Entwicklung eines Covid-19-Medikaments. Die anfänglichen Kursgewinne konnte das Biotechnologieunternehmen jedoch nicht halten und schloss gar im Minus. Teamviewer zählte 2021 zu den größten Verlierern im MDAX. Zum Start ins neue Jahr stand das Papier bei zahlreichen Investoren auf dem Einkaufszettel.

Starke Auslieferungszahlen von Tesla im vierten Quartal quittierten Anleger mit einem kräftigen Kurssprung. Ebenfalls in den ersten Handelsstunden gefragt waren die Aktien der beiden Chiphersteller AMD und Nvidia.

Zu den stärksten Themen- und Strategiepapieren zählten zum Jahresauftakt der Deutsche Aufsteiger Index und der Solactive German Mergers & Acquisitions Index.

Morgen öffnet die Technologiemesse CES ihre Toren für die Presse. Zwar fehlen einige führende Techkonzerne wie Google, IBM, Meta Platforms, Microsoft und Nvidia. Dennoch werden rund 2.200 Unternehmen vertreten sein. Besonders im Fokus stehen Produktneuheiten rund um das autonome Fahren und Home Entertainment. Aus den USA werden morgen Zahlen zum US-Autoabsatz im Dezember gemeldet und die OPEC+ Staaten beraten über die Ölförderpolitik.

Wichtige Termine

China - Caixin PMI Industrie für China, Dezember, endgültig

Deutschland - Einzelhandelsumsatz, November

- Einzelhandelsumsatz, November Deutschland - Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten für Dezember - Pressekonferenz (10:00)

Frankreich - Verbraucherpreise, Dezember vorläufig

USA - ISM-Einkaufsmanagerindex Industrie, Dezember

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 16.100/16.300/16.425 Punkte

Unterstützungsmarken: 15.670/15.800/15.950 Punkte

Der DAX eröffnete mit einem Gap nach oben und baute die Gewinne im Tagesverlauf leicht aus und setzte sich dabei oberhalb von 16.000 Punkten fest. Die nächste größere Hürde liegt bei 16.300 Punkten. Zwischen 15.950 und 16.000 Punkten findet der Leitindex eine Unterstützungszone. Rücksetzer in diesen Bereich dürften die Stimmung kaum trüben. Nervös werden Investoren frühestens unterhalb von 15.800 Punkten.

DAXin Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 24.09.2021- 03.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAXin Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 04.01.2014- 03.01.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Discount-Call-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (obere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1LA5 0,59* 16.100 16.200 15.02.2022 DAX HB1L3P 0,83* 15.600 15.700 15.02.2022

* max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.01.2022; 17:33 Uhr

Discount-Put-Optionsscheine auf den DAX

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Basispreis in Pkt. Cap-Level (untere Kursgrenze) in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX HB1LBM 0,43* 16.100 16.000 15.02.2022 DAX HB1L3Z 0,37* 15.450 15.350 15.02.2022

*max. Rückzahlungsbetrag 1 Euro; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 03.01.2022 17:35 Uhr

