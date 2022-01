Peking (ots/PRNewswire) -Die fünfteilige Spielfilmreihe "Poesie ohne Grenzen" wurde auf den mehrsprachigen Kanälen von CGTN und verschiedenen neuen Medienplattformen ausgestrahlt und stellt die Vielfalt und die gemeinsame Menschlichkeit durch Poesie in den Mittelpunkt."Busenfreunde lassen die Distanz verschwinden", schrieb der chinesische Dichter Zhang Jiuling in der Tang-Dynastie (618-907). Die Reihe, die in den sechs Amtssprachen der Vereinten Nationen - Chinesisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Arabisch und Russisch - herausgegeben wird, soll die beruhigende Kraft der Poesie vermitteln, das gegenseitige Kennenlernen der chinesischen und der fremden Kultur fördern, emotionale Resonanz erzeugen und Menschen aus verschiedenen Ländern, ethnischen Gruppen und Kulturen zusammenbringen.Jede Folge dreht sich um ein Thema, das zum Nachdenken anregt: das Streben nach Träumen, die Sehnsucht der Menschen nach Frieden, der Wert des Lebens, die Beziehung zwischen Mensch und Natur und die Bedeutung der Heimat für die Menschen.Etwa 16 Gäste aus verschiedenen Bereichen des Lebens, darunter diplomatische Gesandte in China, Moderatoren der mehrsprachigen CGTN-Kanäle, Influencer und Musiker, wurden eingeladen, ihre Lebensgeschichten und einige der schönsten Gedichte aus aller Welt zu erzählen.Indem die Spielfilmreihe die Vielfalt der menschlichen Zivilisationen würdigt, unterstreicht sie auch die tiefe Bedeutung dessen, was der alte chinesische Historiker Chen Shou im dritten Jahrhundert schrieb: "Eine köstliche Suppe entsteht durch die Kombination verschiedener Zutaten."https://news.cgtn.com/news/2022-01-02/-Poetry-Sans-Frontiers-series-embraces-common-humanity-through-poems-16unLk0CWmQ/index.htmlVideo - https://www.youtube.com/watch?v=3WqGR8LkWSQFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1718570/CGTN_Poetry_Sans_Frontiers_series_embraces_common_humanity_poems.jpgPressekontakt:Jiang Simin,+86-188-2655-3286,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/5112927