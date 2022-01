In Europa werden nirgends schneller neue Rechenzentren gebaut als in Irland. Das stellt das dortige Stromnetz vor große Probleme. Politiker fordern jetzt einen mehrjährigen Baustopp. In Irland stehen bereits rund 70 Rechenzentren. Und die Nachfrage wächst beständig. Bei entsprechender Auslastung verbraucht ein einziges dieser Rechenzentren so viel Strom wie 80.000 Haushalte. Aktuell kumuliert sich der Verbrauch aller Datacenter auf 900 Megawatt. Das entspricht rund elf Prozent des gesamten irischen Strombedarfs. Der staatliche Netzbetreiber Eirgrid rechnet vor, dass bis 2029...

Den vollständigen Artikel lesen ...