DJ Apple auf Rekordhoch - Börsenbewertung erreicht 3 Billionen Dollar

Von Emily Bary

NEW YORK (Dow Jones)--Der Börsenwert von Apple hat am Montag pünktlich zum Jahresauftakt 2022 erstmals die Marke von 3 Billionen Dollar erreicht. Apple ist damit zugleich das erste US-Unternehmen, das jemals in diese Dimension vorgestoßen ist. Für die Apple-Aktie geht es im späten Handel um 2,6 Prozent nach oben auf 182,14 Dollar. Das Tages- und damit neue Rekordhoch lag bereits bei 182,88 Dollar. Für die 3-Billionen-Schwelle zum Handelsende müsste die Aktie mit mindestens 182,86 Dollar schließen.

Die Wedbush-Analysten Daniel Ives und John Katsingris sprechen von einer Fortsetzung der Neubewertung des Unternehmens, trotz des Gegenwinds in Gestalt einer strafferen US-Geldpolitik. Herzstück der Neubewertung sei das Dienstleistungsgeschäft des iPhone-Herstellers, dessen Wert die beiden Experten allein auf 1,5 Billionen Dollar veranschlagen. In Kombination mit dem starken Produktzyklus, angeführt vom aktuellen Modell iPhone 13, dürfte die Bewertung noch weiter zulegen auf über 3,5 Billionen Dollar.

Die Wedbush-Analysten halten an ihrer Einstufung "Outperform" für die Aktie fest und geben als Kursziel 200 Dollar aus - in ihrem "Bullen"-Szenario sehen sie den Kurs sogar bei 225 Dollar.

Apple war 2018 bereits das erste US-Unternehmen, das die 1-Billion-Dollar-Marke erreichte. Mittlerweile haben auch Microsoft, die Google-Mutter Alphabet, Amazon.com, die Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms und Tesla diese Schallmauer durchbrochen. Allerdings konnte bislang nur Microsoft auch mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar Apple noch folgen, während Alphabet mit dieser Grenze bislang mehrfach nur flirtete.

Der Marktwert von Apple ist damit laut Dow Jones Market Data seit dem Tiefststand am 23. März 2020 um rund 2 Billionen Dollar gestiegen. Die Bewertung von Apple ist nun auch höher als die Marktwerte der S&P 500 Sektoren Energie, Versorger, Basiskonsumgüter, Werkstoffe und Immobilien. In den vergangenen drei Monaten legte die Apple-Aktie um 28 Prozent zu, während der Dow-Jones-Industrial nur um 6,3 Prozent stieg.

