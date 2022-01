DGAP-News: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

SFC Energy erhält strategisch bedeutsamen Folgeauftrag von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten mit einem Ordervolumen von rund CAD 1,0 Mio.



04.01.2022 / 07:30

SFC Energy AG - Pressemitteilung SFC Energy erhält strategisch bedeutsamen Folgeauftrag von einem kanadischen Öl- und Gasproduzenten mit einem Ordervolumen von rund CAD 1,0 Mio. Brunnthal/München, Deutschland, 04. Januar 2022 - Die SFC Energy AG (F3C:DE, ISIN: DE0007568578), ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen, hat einen strategisch bedeutsamen Folgeauftrag eines kanadischen Öl- und Gasproduzenten erhalten. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf rund CAD 1,0 Mio. Bereits seit 2019 versorgt SFC Energy seinen Kunden mit modernsten multivariablen Messumformern und innovativen SCADA-System-Lösungen. Im Rahmen des jüngsten Abrufs werden die Einzelkomponenten zu einer speziell auf die Anforderungen des Kunden abgestimmten RTU-Gesamtlösung integriert. Intelligente Automatisierungssysteme bilden das Herzstück industrieller Prozessanlagen. Erneut beweist SFC Energy somit seine hohe Kompetenz bei der Feldinstrumentierung und tritt als wichtiger Technologiepartner für seinen Kunden auf, um Prozesse noch effizienter aufzustellen. SFC Energy SCADA-Packs, multivariable Messumformer und RTUs helfen, die betriebliche Leistung signifikant zu maximieren. "Wir blicken bei der Feldinstrumentierung auf eine langjährige Expertise. Die erneute Beauftragung durch unseren Kunden bestärkt uns in der Ansicht, dass wir in der Lage sind, durch maßgeschneiderte Lösungen deutliche Mehrwerte im Rahmen der Prozessautomatisierung zu liefern", sagt Hans Pol, COO der SFC Energy AG. Weitere Informationen zu den Clean Energy und Clean Power Management Lösungen von SFC Energy unter sfc.com.

Zur SFC Energy AG

Die SFC Energy AG ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 50.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in Deutschland, den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse (WKN: 756857, ISIN: DE0007568578). SFC Pressekontakt:

Jens Jüttner

Tel. +49 89 125 09 03-32

Email: jens.juettner@sfc.com

Web: sfc.com SFC IR Kontakt:

Susan Hoffmeister

Tel. +49 89 125 09 03-33

Email: susan.hoffmeister@sfc.com

Web: sfc.com

