In komplexen Marktumfeldern braucht es Unternehmen, die sich schnell an veränderte Bedingungen anpassen. Kollegen, die wertgeschätzt werden, zeigen die notwendige Motivation und Eigenverantwortung. Die Digitalisierung und zuletzt die anhaltende Pandemie haben die Arbeitswelt des 21. Jahrhunderts grundlegend verändert. Menschen haben vor allem in den letzten Monaten verstärkt zu spüren bekommen, welche Auswirkungen die aktuellen Anpassungen mit sich bringen. Neben vielen positiven Aspekten berichten Kollegen auch, dass ihr Zugehörigkeitsgefühl gelitten hat - der persönliche Austausch ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...