Nach einem starken Jahresauftakt werden am Dienstag am deutschen Aktienmarkt erneut Gewinne erwartet. Marktteilnehmer begründen die gute Stimmung im neuen Börsenjahr mit der Aussicht, dass die neue Virusvariante Omikron die weltweite Konjunktur nicht stärker in Mitleidenschaft zieht.Der Broker IG taxierte den DAX rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 0,36 Prozent höher bei 16.078 Punkten. Am Vortag hatte der DAX erstmals seit den Höchstständen vom November wieder über 16.000 Zählern geschlossen. ...

