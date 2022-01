Steigende Zinsen sind zwar grundsätzlich nicht immer gut für den Aktienmarkt, aber wenn das Wachstum dennoch stabil bleibt, schon. Denn steigende Zinsen bedeuten Kursverluste am Anleihemarkt ... und das hat normalerweise eine Flucht in Aktien zur Folge. Kommt es so?

Den vollständigen Artikel lesen ...