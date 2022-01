DJ Travis Perkins: Transaction in Own Shares

Travis Perkins (TPK) Travis Perkins: Transaction in Own Shares 04-Jan-2022 / 07:00 GMT/BST Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Transactions in Own Shares

Travis Perkins plc (the "Company") announces that it has purchased the following number of its ordinary shares of 11.205105 pence each on the London Stock Exchange, from Citigroup Global Markets Limited as part of its buy-back programme initially announced on 21 September 2021 and extended on 14 December 2021:

Date of purchase: 31 December 2021 Number of Ordinary Shares Purchased: 9,917 Highest price paid per share (GBP): GBP15.9450 Lowest price paid per share (GBP): GBP15.5500 Volume weighted average price paid per share (GBP): GBP15.7544

The repurchased shares will be held in treasury (and some may subsequently be transferred to the Company's employee benefit trust). Following the purchase of these shares, Travis Perkins holds 3,533,419 of its ordinary shares in treasury and has 221,492,507 ordinary shares in issue (excluding treasury shares).

In accordance with Article 5(1)(b) of the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014, as it forms part of Retained EU Law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018, a full breakdown of the purchases of ordinary shares made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company on an individual basis can be found at the end of this announcement..

Aggregated information is set out below.

Trading Venue Volume weighted average price (GBP) Aggregated volume XLON 15.7544 9,917 BATE ChiX

For further information, please contact:

Investor Relations:

Matt Worster

+44 (0) 7990 088548

Matt.worster@travisperkins.co.uk

Heinrich Richter

+44 (0) 7392 125417

Heinrich.richter2@travisperkins.co.uk

Daily individual Transaction Details are set out below:

Issuer Name Transaction Date Transaction Time Volume Price (GBp) Trading Venue Transaction Reference Code Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:28:29 41 1555 XLON x8KAw1zQzaB Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:27:06 159 1556 XLON x8KAw1zQzvj Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:25:54 123 1557.5 XLON x8KAw1zQzB5 Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:24:55 102 1557 XLON x8KAw1zQwcw Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:24:12 138 1557.5 XLON x8KAw1zQwqN Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:23:27 110 1559 XLON x8KAw1zQwv9 Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:22:27 143 1559.5 XLON x8KAw1zQwED Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:22:27 229 1559.5 XLON x8KAw1zQwEN Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:20:16 143 1561.5 XLON x8KAw1zQxZ4 Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:20:16 35 1561.5 XLON x8KAw1zQxZ6 Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:19:34 138 1562 XLON x8KAw1zQxgF Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:17:34 78 1563 XLON x8KAw1zQxFB Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:17:34 108 1563 XLON x8KAw1zQxFD Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:17:34 269 1563.5 XLON x8KAw1zQxFF Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:15:48 176 1563.5 XLON x8KAw1zQuWO Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:13:25 109 1565 XLON x8KAw1zQuEe Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:10:40 143 1565.5 XLON x8KAw1zQvsx Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:10:40 208 1566 XLON x8KAw1zQvsz Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:05:36 106 1568 XLON x8KAw1zQcqV Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:05:36 158 1568.5 XLON x8KAw1zQctb Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:03:20 92 1570.5 XLON x8KAw1zQc8D Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:03:20 153 1571 XLON x8KAw1zQc8F Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:03:20 350 1571.5 XLON x8KAw1zQc8H Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:00:10 205 1572 XLON x8KAw1zQdvD Travis Perkins Plc 31/12/2021 12:00:10 23 1572 XLON x8KAw1zQdvF Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:57:09 80 1570.5 XLON x8KAw1zQaZx Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:57:09 28 1570.5 XLON x8KAw1zQaZz Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:53:04 82 1571.5 XLON x8KAw1zQaJA Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:53:04 108 1571 XLON x8KAw1zQaJC Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:53:04 190 1572 XLON x8KAw1zQaJM Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:48:26 102 1568.5 XLON x8KAw1zQbBn Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:48:26 102 1569 XLON x8KAw1zQbBt Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:46:55 103 1571 XLON x8KAw1zQbPU Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:46:55 152 1571.5 XLON x8KAw1zQbOW Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:43:37 143 1572 XLON x8KAw1zQYwL Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:41:15 93 1573 XLON x8KAw1zQYJG Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:39:55 87 1574.5 XLON x8KAw1zQZd0 Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:38:55 93 1575.5 XLON x8KAw1zQZeH Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:37:15 130 1576 XLON x8KAw1zQZwv Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:37:04 160 1576.5 XLON x8KAw1zQZ5C Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:33:55 132 1575.5 XLON x8KAw1zQWXn Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:31:25 136 1577.5 XLON x8KAw1zQWvv Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:28:34 66 1578.5 XLON x8KAw1zQXbe Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:28:34 15 1578.5 XLON x8KAw1zQXbg Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:28:34 90 1579 XLON x8KAw1zQXbp Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:28:34 132 1579.5 XLON x8KAw1zQXbr Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:24:36 53 1579 XLON x8KAw1zQX5a Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:24:36 53 1579 XLON x8KAw1zQX5c Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:24:23 118 1579.5 XLON x8KAw1zQX4H Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:23:36 241 1580 XLON x8KAw1zQX2S Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:15:21 129 1578.5 XLON x8KAw1zQkBK Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:11:13 105 1581.5 XLON x8KAw1zQly4 Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:11:13 105 1582 XLON x8KAw1zQlyF Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:11:13 147 1582.5 XLON x8KAw1zQlyD Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:11:13 8 1582.5 XLON x8KAw1zQlyI Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:06:10 87 1582.5 XLON x8KAw1zQiWC Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:04:21 112 1583 XLON x8KAw1zQiod Travis Perkins Plc 31/12/2021 11:04:18 148 1582.5 XLON x8KAw1zQio3 Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:58:07 135 1582.5 XLON x8KAw1zQjmF Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:53:36 20 1583.5 XLON x8KAw1zQjUl Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:53:36 38 1583.5 XLON x8KAw1zQjUn Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:53:36 25 1583.5 XLON x8KAw1zQjUp Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:53:36 20 1583.5 XLON x8KAw1zQjUr Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:53:36 152 1584 XLON x8KAw1zQjUt Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:46:00 20 1584.5 XLON x8KAw1zQgOx Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:46:00 37 1584.5 XLON x8KAw1zQgOz Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:46:00 43 1584.5 XLON x8KAw1zQgOUSD Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:43:28 108 1584.5 XLON x8KAw1zQhzD Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:43:17 13 1584.5 XLON x8KAw1zQhUSDh Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:43:17 99 1584.5 XLON x8KAw1zQhUSDj Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:43:17 31 1584.5 XLON x8KAw1zQhUSDl Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:42:58 24 1584 XLON x8KAw1zQhuj Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:33:37 102 1584 XLON x8KAw1zQeCO Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:30:12 101 1582.5 XLON x8KAw1zQflW Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:30:12 1 1582.5 XLON x8KAw1zQflY Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:25:36 17 1586 XLON x8KAw1zQfHD Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:25:32 160 1586.5 XLON x8KAw1zQfGk Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:21:28 128 1587.5 XLON x8KAw1zQM@R Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:17:48 119 1589.5 XLON x8KAw1zQMQ4 Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:07:11 115 1590.5 XLON x8KAw1zQKqU Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:07:11 115 1591 XLON x8KAw1zQKta Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:07:11 135 1591.5 XLON x8KAw1zQKtl Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:02:44 137 1588 XLON x8KAw1zQKVU Travis Perkins Plc 31/12/2021 10:02:44 224 1588.5 XLON x8KAw1zQKUW Travis Perkins Plc 31/12/2021 09:48:51 87 1590.5 XLON x8KAw1zQIUA Travis Perkins Plc 31/12/2021 09:44:05 151 1590.5 XLON x8KAw1zQJDU Travis Perkins Plc 31/12/2021 09:36:43 84 1594.5 XLON x8KAw1zQGKk Travis Perkins Plc 31/12/2021 09:32:50 201 1593.5 XLON x8KAw1zQHzi Travis Perkins Plc 31/12/2021 09:32:49 206 1594 XLON x8KAw1zQHzt

