Nach starken Zahlen der Semiconductor Industry Association haben die Chip-Aktien auf breiter Front ihre Rally aus dem Vorjahr am ersten Handelstag des Jahres 2022 fortgesetzt. Der Philadelphia Semiconductor Index mit den 30 größten Chip-Konzernen kletterte am Montag satte 2,1 Prozent - einzig die Aktie von ASML verzeichnete nach einem Fabrikbrand kräftige Verluste.Der Brand im Berliner Werk des Chipzulieferers hat am Montag die Anleger verunsichert. Der Anbieter von Komponenten für die Mikrochip-Herstellung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...