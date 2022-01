The following instruments on XETRA do have their last trading day on 04.01.2022

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 04.01.2022



ISIN Name

US1255818015 CIT GROUP INC. NEW DL-,01

DE000DK0SDV4 DEKA AUD FESTZINS 19/22

US19828JAB44 COLUM.PROP.TR.OP.P.16/26

DE000BLB3VN4 BAY.LDSBK.IS.16/22

DE000HLB1W98 LB.HESS.-THR.IS.01A/2015

DE000LB0QK16 LBBW INFLATIONS-ANL 13/22

US345397ZM88 FORD MOTO.CR 19/22

AT0000A1ASM5 ERSTE GP BNK 15-22MTN1372

CH0107991892 LUZERNER KT.BK 10-22

DE000A2E4DM9 SACHSEN-ANH.LS.A. 17/22

USU1478NAL11 CATALENT PH. 21/30 REGS

