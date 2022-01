The following instruments on XETRA do have their first trading 04.01.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.01.2022Aktien1 HK0000811882 Chervon Holdings Ltd.2 CA35805H1055 The Fresh Factory B.C. Ltd.3 CA89680B1058 TripSitter Clinic Ltd.4 GB00BM9CMX71 All Things Considered Group PLC5 NL0015000LU4 Iveco Group N.V.6 CA26926A1030 E-Tech Resources Inc.7 SE0016288641 FSport AB8 CA98873A1057 Yumy Candy Company Inc.Anleihen1 DE000HLB41T9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale