Der Wiener Aktienmarkt dürfte am zweiten Handelstag des neuen Jahres 2022 mit leichten Zuwächsen in den Handel starten. Positive Überseevorgaben von der Wall Street und aus Japan stützten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX notierte am Dienstag in der Früh gegen 8.20 Uhr um 0,3 Prozent höher.Konjunkturseitig wurden Daten aus China veröffentlicht. Der von der Omikron-Variante im November ...

