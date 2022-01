Oberursel (www.anleihencheck.de) - Für die Volkswirtschaften stellen die sich gerade aufbauende fünfte Welle und weitere nicht auszuschließende Lockdowns eine abermalige Belastung dar, so die Experten der ALTE LEIPZIGER Trust in ihrem aktuellen "INVEST-REPORT".Eine stärkere Wachstumserholung könnte sich damit erneut zeitlich nach hinten verschieben, wodurch die Wachstumserwartungen für 2022 entsprechend zurückgenommen werden könnten. Die Lieferketten würden gestresst bleiben. Sofern sich aber die wirtschaftliche Erholung mit einer schwächeren Dynamik über einen längeren Zeitraum strecke, seien das gute Nachrichten für die Inflation und die Finanzmärkte. Die bestehenden Flaschenhälse auf den Güter- und Arbeitsmärkten würden etwas weiter, was zu einem geringen Preisdruck beitragen könnte. Damit könnten die Notenbanken die anstehende geldpolitische Straffung verhaltener angehen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...