Der Start ins neue Jahr ist bei Nordex geglückt. Durch ein deutliches Kursplus am Montag hat sich die Aktie wieder etwas von den jüngsten Tiefs gelöst, auch wenn der Seitwärtstrend der vergangenen Monate weiter voll intakt ist. Am Dienstag hat der Turbinenbauer nun einmal mehr einen neuen Großauftrag vermeldet.Nordex liefert demnach 56 Anlagen des Typs N163 der neuesten 6.X-Variante an den finnischen Versorger Fortum. Mit der Errichtung des 380-Megawatt-Windpark-Clusters Pjelax-Böle-Kristinestad ...

Den vollständigen Artikel lesen ...