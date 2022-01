Dennis Gartman sieht anstrengende Monate auf die Börsianer zukommen. In einem Interview mit Bloomberg Radio prognostizierte der langjährige Investor und Analyst und jetzige Vorsitzende der University of Akron Endowment in Ohio einen Dip bei Aktien von 10 bis 15 Prozent. Auslöser könnte die Fed sein.Gartman, der für seine skeptischen Prognosen bekannt ist, hält es für wahrscheinlich, dass die US-Notenbank 2022 nicht drei-, sondern viermal die Zinsen anhebt. Der Fed bleibe angesichts der anziehenden ...

