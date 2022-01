Der Euro hat sich am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar unter der Marke von 1,13 Dollar gezeigt. Er handelte um 8.45 Uhr mit 1,1285 Dollar, nachdem er am Vorabend etwas darüber bei 1,1298 Dollar notiert hatte. Zu Beginn des neuen Jahres ist das Handelsvolumen am Devisenmarkt noch vergleichsweise gering.Konjunkturdaten aus China rückten in der Früh in den Fokus. So läuft der von der Omikron-Variante ...

