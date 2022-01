DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Markit: PMI in Chinas Industrie verbessert sich im Dezember

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im Dezember belebt, da die Produktion hoch blieb und die Inflation der Inputkosten nachließ. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,9 (November: 49,9) Punkte. Der Index beruht auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Deutscher Einzelhandelsumsatz im November höher als erwartet

Der Umsatz im deutschen Einzelhandel ist im November höher als erwartet gewesen. Nach Mitteilung des Statistischen Bundesamts (Destatis) stieg der preisbereinigte Umsatz gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,6 Prozent und lag um 2,9 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Volkswirte hatten einen monatlichen Rückgang von 0,5 Prozent prognostiziert. Der vorläufig für Oktober gemeldete Umsatzanstieg von 0,1 Prozent wurde auf 0,5 Prozent revidiert. Im gesamten Jahr 2021 setzte der Einzelhandel laut einer vorläufigen Schätzung real 0,9 Prozent und nominal 3,1 Prozent mehr als im Vorjahr um.

China verabschiedet neue Regeln für Cybersicherheit und Algorithmen

China hat zwei neue Vorschriften erlassen, die die Auslandsaktivitäten von Technologieunternehmen und die Verwendung von Algorithmen regeln. Es ist der jüngste Schritt Pekings, um den riesigen Internetsektor des Landes im Zaum zu halten. Die oberste Internetaufsichtsbehörde des Landes, die Cyberspace Administration of China (CAC), teilte am Dienstag mit, dass sie und mehrere andere Behörden eine überarbeitete Version der Maßnahme zur Überprüfung der Cybersicherheit verabschiedet haben. Danach werden Betreiber digitaler Plattformen mit mehr als 1 Million Nutzern einer Überprüfung der Cybersicherheit unterzogen, wenn sie planen, im Ausland an die Börse zu gehen.

China will sein Atomwaffenarsenal weiter modernisieren

China hat einen Tag nach der Erklärung der UN-Vetomächte, eine weitere Verbreitung von Atomwaffen verhindern zu wollen, angekündigt, sein Atomwaffenarsenal weiter zu "modernisieren". China werde "sein Atomwaffenarsenal aus Gründen der Zuverlässigkeit und Sicherheit weiterhin modernisieren", sagte Fu Cong, Leiter der Abteilung für Rüstungskontrolle im chinesischen Außenministerium, am Dienstag vor Journalisten in Peking. Er forderte die Vereinigten Staaten und Russland zugleich auf, bei der Verringerung der Nuklearwaffenbestände den ersten Schritt zu tun. Die USA und Russland verfügten immer noch über 90 Prozent der Atomsprengköpfe weltweit, sagte Fu.

Rüstungsindustrie fürchtet Exodus wegen EU-Plänen zu Taxonomie - Zeitung

Die deutsche Rüstungs- und Verteidigungswirtschaft befürchtet nach einem Bericht der Bild (Dienstagausgabe) massive Finanzierungsprobleme aufgrund des Plans der EU-Kommission, die Industrie künftig als nicht nachhaltige Branche einzustufen (Taxonomie). Der Bundesverband der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie (BDSV) habe auf Bild-Anfrage mitgeteilt, den Rüstungs- und Zulieferfirmen werde dadurch der Geldhahn abgedreht, berichtet die Zeitung. Banken würden schon jetzt Konten und Geschäftsbeziehungen kündigen.

Schneesturm legt Teile der US-Ostküste lahm

Ein heftiger Schneesturm hat Regionen an der US-Ostküste getroffen und dort das öffentliche Leben teilweise lahmgelegt. Besonders schwer von dem Sturm heimgesucht wurden am Montag die Hauptstadt Washington und die angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland. Das bereits herrschende Reisechaos in den USA zum Ende der Feiertage wurde durch den starken Schneefall noch verstärkt. Erneut fielen tausende Flüge aus.

New Yorker Generalstaatsanwältin lädt Trump-Kinder vor

Im Zuge ihrer Ermittlungen gegen das Immobilienimperium des früheren US-Präsidenten Donald Trump hat die Generalstaatsanwältin des Bundesstaates New York dessen ältesten Sohn Donald Jr. und Tochter Ivanka vorgeladen. Die Vorladungen wurden im Dezember ausgestellt, wie am Montag aus einem Gerichtsdokument hervorging. Demnach will Generalstaatsanwältin Letitia James auch Trump selbst befragen, wie die "Washington Post" bereits vor mehreren Wochen berichtet hatte. Als Termin angesetzt hat sie den 7. Januar, also kommenden Freitag.

Ministerin Geywitz setzt für mehr Wohnungen auf "serielles Bauen"

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) setzt bei der geplanten Wohnbauoffensive der Ampel-Koalition auf eine einheitlichere Bauweise. Um den Prozess zu beschleunigen, sollten Modelle für "serielles Bauen" gestartet werden, sagte Geywitz am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Dadurch würde in den Innenstädten weniger Baulärm entstehen, fügte die Ministerin hinzu.

+++ Konjunkturdaten

BRASILIEN

Handelsbilanz Dez Überschuss 3,95 Mrd USD (Nov: Defizit 1,3 Mrd USD)

