Bei der Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) sind Dividendenerhöhungen regelmäßig ein Thema. Eigentlich ist es alle zwölf Monate so weit. Wenn wir in die Historie schauen, so erhöht der US-amerikanische Getränkekonzern aus Atlanta eigentlich jedes Jahr wie ein Uhrwerk die Ausschüttungssumme je Aktie. Und das nicht erst seit einigen Jahren. Nein, sondern seit 59 Jahren in Folge. Dieses Jahr dürfte entsprechend die 60. Dividendenerhöhung der Coca-Cola-Aktie möglich sein. Oder, ich würde sagen: Wahrscheinlich. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...