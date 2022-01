Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag nach einem festeren Start im frühen Geschäft etwas an Schwung verloren und notiert zuletzt unverändert. Dabei hatte sich der Leitindex SMI zunächst bis auf rund 20 Punkte der Marke von 13'000 Punkten angenähert. Diese bleibt somit in Griffnähe. "Die Stimmung ist gut", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...