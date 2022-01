Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In der Tendenz konnte der Euro jüngst von der zuversichtlichen Stimmung profitieren, so die Analysten der Helaba.Die Anstiege seit Mitte Dezember würden sich aber in Grenzen halten und so befinde sich der Euro weiterhin in einem übergeordneten Abwärtstrend. Die Widerstandszone um 1,1380 habe erneut im Test gestanden, sei aber nicht bezwungen worden. Darüber sei die 55-Tagelinie bei 1,14 erwähnenswert. Erst ein Sprung darüber ermögliche eine weitergehende Erholung innerhalb des Trendkanals, dessen obere Begrenzung die Analysten bei 1,1482 ausmachen würden. Die Lage der quantitativen Indikatoren sei uneinheitlich, während der MACD oberhalb seiner Signallinie liege und der DMI auf Kauf gedreht habe, zeuge der niedrige ADX von einem fehlenden Trend und die Stochastik sei wieder unter seine Signallinie gefallen. ...

