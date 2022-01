Hyundai muss in den USA 2.679 Exemplare des rein elektrischen Ioniq EV zurückrufen. Der Grund ist ein Elektronikfehler im CAN-Bus-System, der das Auto in einen "Fail-Safe"-Modus versetzen kann. Passiert dies, leuchtet das EV-Zeichen in den Instrumenten auf und das Elektroauto ist nur noch mit gekappter Leistung und limitierter Beschleunigung unterwegs. In seltenen Fällen könne es auch zu einer ungewollten, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...