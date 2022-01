Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Dienstagvormittag höher präsentiert. Starke Vorgaben aus den USA und Japan beflügelten die Stimmung an den europäischen Börsen. Unter Anlegern dürfte sich die Ansicht durchsetzen, dass die Folgen der Omikron-Variante des Coronavirus weniger tragisch sein dürften als ursprünglich gedacht. Diese These untermauerten auch Industriedaten aus China. Der heimische Leitindex ...

