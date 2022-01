DJ Allianz Real Estate und VGP mit weiterem Logistik-Joint-Venture

FRANKFURT (Dow Jones)--Allianz Real Estate und der Gewerbeimmobilienanbieter VGP haben ihre Zusammenarbeit mit einem vierten Joint Venture zur Entwicklung eines Logistikimmobilienportfolios erweitert. Das Joint Venture soll Allianz Real Estate dabei helfen, die Kohlenstoffemissionen im gesamten Portfolio bis 2025 um 25 Prozent zu reduzieren und bis 2050 kohlenstofffrei zu werden.

Wie VGP mitteilte, soll ein Portfolio von erstklassigen Logistikimmobilien in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei entwickelt werden. Ziel sei es, das Venture innerhalb von fünf Jahren durch den Erwerb von erstklassigen VGP-Objekten auf einen Bruttowert von 2,8 Milliarden Euro auszubauen und im Joint Venture von besserer Refinanzierung zu profitieren.

In diesen Ländern verfüge VGP über eine Pipeline von mehr als 90 Objekten an rund 25 strategischen Standorten, darunter in der Nähe von Hauptstädten wie Bratislava, Berlin und Budapest.

Das Umweltprofil jeder Anlage habe Priorität, inklusive der Einhaltung des Carbon Risk Real Estate Monitor und der EU-Taxonomie sowie der Verwendung von Nachhaltigkeitszertifikaten und EPC-Energieeffizienz-Kriterien.

Derzeit hat Allianz Real Estate Logistik-Assets im Wert von 10,3 Milliarden Euro im Portfolio, 13 Prozent der weltweiten Assets under Management.

