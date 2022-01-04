DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.C170 19/27 DE000DDA0QG3 13.01.2022 HZE/EOT
DZ BANK IS.C172 19/24 DE000DDA0QJ7 13.01.2022 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK IS.C170 19/27 DE000DDA0QG3 13.01.2022 HZE/EOT
DZ BANK IS.C172 19/24 DE000DDA0QJ7 13.01.2022 HZE/EOT
Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de