Beim Jahreswechsel 2021/22 denken Anleger an alle möglichen Dinge, die die Kurse beeinflussen können, aber wahrscheinlich nicht an die US-Präsidentschaftswahlen. Diese fanden schließlich im November 2020 statt. Quelle: Element5 Digital, unsplash.com Dennoch: Die Wahl beeinflusst die Aktienkurse - und zwar weit über den Wahltag hinaus. Denn es spielt für die Aktienmärkte eine Rolle, in welchem Jahr des vierjährigen Wahlzyklus wir uns befinden. Das neue Jahr 2022 ist dabei ein sogenanntes Zwischenwahljahr. Wie schneidet es im 4-Jahreszyklus ab? Der 4-Jahreszyklus beeinflusst die Märkte Das 4-Jahres-Wahlzyklus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...