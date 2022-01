Baden-Baden (ots) -Dokumentarfilm zeichnet Ereignisse nach / bisher ungesendetes Material / Sendung zum Jahrestag am 6.1.2022 um 22:15 Uhr im ErstenAm 6. Januar 2021 drangen Hunderte Anhänger des damaligen US-Präsidenten Donald Trump gewaltsam in den Sitz des US-Kongresses in Washington ein. Der preisgekrönte Autor und Regisseur Jamie Roberts zeichnet mit dem 90-minütigen Dokumentarfilm "Sturm auf das Kapitol - Der Angriff auf die US-Demokratie" eine minutiöse Chronologie des schweren Angriffs auf die US-Demokratie nach. Roberts ist es nach intensiven Recherchen gelungen, bislang unveröffentlichte Filmdokumente aufzuspüren und exklusive Zeugen zu interviewen. Ausstrahlung ist am 6. Januar 2022 um 22:15 Uhr im Ersten, der Film ist danach in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de) abrufbar.Dramatische Stunden für die DemokratieAm Sturm auf das Kapitol waren Hunderte Mitglieder der rechtsradikalen Organisation "Proud Boys", QAnon-Verschwörer, rechte Influencer, aber auch Immobilienmakler, Polizisten und ein olympischer Goldmedaillengewinner beteiligt. Der Aufstand vereinte Menschen aus dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum der USA. Der Dokumentarfilm "Sturm auf das Kapitol" zeigt, was in diesen vier dramatischen Stunden passierte, als die US-Demokratie in akuter Gefahr war. Er macht deutlich, wie gefährdet Politiker und Sicherheitskräfte vor Ort waren.Augenzeugenberichte und exklusives FilmmaterialDer Film, entstanden in Zusammenarbeit von HBO, BBC und SWR, stützt sich dabei auf umfangreiches, zum Teil bislang unveröffentlichtes Material: Video- und Handyaufnahmen sowie Livestreams der Aufständischen, Posts in den Sozialen Medien, Filmmaterial der Überwachungskameras, Body-Cams der Polizei und Audioaufnahmen des Militärs. In großer erzählerischer Dichte entsteht so ein eindringliches Zeugnis, das Zuschauer:innen mit in die vorderste Reihe der Angreifer nimmt und spannende Einblicke aus unterschiedlichen Perspektiven erlaubt. Filmaufnahmen und Interviews mit Augenzeugen belegen, wie Demonstranten und Mitglieder des US-Kongresses sowie des US-Senats brutal zusammenstießen. Viele der Interviewten sprechen hier erstmals über das Geschehene.Ein Film über die Zerbrechlichkeit der Demokratie"Mein Fazit, nachdem ich die vielen unterschiedlichen Filmaufnahmen gesehen und meine Interviews geführt hatte, ist die Erkenntnis, wie zerbrechlich die Demokratie doch ist", sagt Jamie Roberts: "Der Film zeigt, wie an diesem Tag die Demokratie beinahe gekippt wurde." Der Film diene als Mahnung, sagt Roberts: "Dieser Tag hat gezeigt, dass die Demokratie geschützt werden muss. Es gibt auch unabhängig vom Sturm auf das Kapitol bei Donald Trump und in bestimmten Teilen der Republikanischen Partei Strategien, die antidemokratisch sind. Das ist wirklich besorgniserregend für jeden, der wirklich an die Demokratie glaubt und sie schätzt."Einzigartiges Zeitdokument"Sturm auf das Kapitol - Der Angriff auf die US-Demokratie"ist ein actiongeladener, dokumentarischer Politthriller. Der Film beleuchtet verschiedene Facetten eines der schockierendsten Momente in der Zeitgeschichte der USA.Produktion und AusstrahlungDer Film, entstanden in Zusammenarbeit von HBO, BBC und SWR, wird am 6.1.2022 um 22:15 Uhr im Ersten gezeigt, danach ist er in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/) verfügbar.Akkreditierte Journalist:innen können den Film in den Vorführräumen Das Erste und im SWR Presseportal abrufen.Weitere Informationen unter:http://swr.li/sturm-auf-das-kapitol-der-angriff-auf-die-us-demokratieFotos: ARD-foto.deNewsletter: "SWR vernetzt", SWR vernetzt Newsletter (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)SWR.de/kommunikation (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/uebersichtsseite-swr-kommunikation-100.html)twitter.com/SWRpressePressekontakt:Bettina Melzer,nic communication & consulting.Tel 030 279 879 50,bm@niccc.dePressekontakt SWR:Daniela Kress,Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5113301