Die europäischen Immobilienmärkte dürften sich heuer insgesamt in Richtung des Vorkrisenniveaus bewegen, besagt eine am Dienstag veröffentlichte Analyse des Immobiliendienstleisters CBRE. Demnach sollen die Gesamtinvestitionen in europäische Gewerbeimmobilien im Jahr 2022 um bis zu 5 Prozent steigen. Weiters werde die Nachfrage nach Wohn- und Logistikimmobilien besonders stark bleiben. Risiko bleibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...