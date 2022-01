Zürich (www.anleihencheck.de) - Die neue Corona-Variante Omikron verbreitet sich in raschem Tempo rund um den Globus, so die Experten von Swisscanto Invest.Viele Staaten hätten daher wieder einschneidende Maßnahmen verordnet. Die wirtschaftlichen Einbußen dürften sich allerdings auf das 1. Quartal 2022 beschränken. Für die Weltwirtschaft würden die Experten mit einem Wachstum von rund vier Prozent im Jahr 2022 rechnen, was deutlich über dem geschätzten Potenzialwachstum von rund drei Prozent liege. Sorgen würden weiterhin die teilweise sehr hohen Teuerungsraten bereiten. Der Preisdruck werde sich indes 2022 zurückbilden. Voraussetzung sei aber, dass sich die Lieferengpässe entspannen würden und die akute Personalknappheit abgebaut werde, damit die drohende Preis-Lohn-Preis-Spirale nicht in Gang gesetzt werde. ...

